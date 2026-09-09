«شبانة»: المهدي سليمان أعاد الزمن 10 سنوات .. ولاعبو الزمالك يُجيدون حسم المباريات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الزمالك يواصل تحقيق الانتصارات في الدوري المصري، رغم غياب عدد من نجومه، وفي مقدمتهم خوان بيزيرا وأحمد فتوح.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "الزمالك بدون بيزيرا وأحمد فتوح وبعد النجوم، يواصل الفوز في الدوري المصري، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة، ودي رابع مباراة فوز للفريق على التوالي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "المهدي سليمان يظل علامة استفهام بالنسبة لي، وهل هو رجع بيه الزمن 10 سنوات؟ متألق بشكل كبير وأحييه على ده، عكس جنش اللي دخل فيه هدفين في المباراة".

وتابع: "لاعيبة الزمالك بتعرف تخلص المباريات وعندهم القدرة دي في تسجيل الأهداف، رغم أن المنافسين بيوصلوا لمرمى الفريق كثيرًا".

وأشار “شبانة” إلى أن قدرة لاعبي الزمالك على حسم المباريات وتسجيل الأهداف تمثل عاملًا مهمًا في استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، رغم وصول المنافسين إلى مرماه في أكثر من مناسبة.