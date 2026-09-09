بثلاثيه مقابل هدفين .. القادسية يُحقق الفوز أمام الأهلي في دوري روشن السعودي

حقق فريق نادي القادسية الفوز أمام الاهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم

أحرز النجم الهولندي تيجاني ريندرز الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 14 ثم أحرز محمد أبو الشامات الهدف الثاني في الدقيقة 45+1

ثم عاد وأحرز ريندرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 45+3

وانتفض الأهلي في الشوط الثاني وأحرز المهاجم إيفان توني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 63.

وعاد توني ليشعل الدقائق الأخيرة بإحرازه الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد الأهلي عند 9 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع.