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«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس

نشأت الديهي: "كنت أنتظر اعتذارًا من محافظ القليوبية لمديرة مدرسة كفر شكر" 
نشأت الديهي: "كنت أنتظر اعتذارًا من محافظ القليوبية لمديرة مدرسة كفر شكر" 
شيماء جمال

انتقد الإعلامي نشأت الديهي عدم تقديم اللواء أسامة عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اعتذارًا لمديري مدرستين، خلال جولتين تفقديتين قام بهما في منطقتي كفر شكر وبنها.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، مساء الثلاثاء: «كنت أنتظر من المحافظ أن يعتذر لمديرة المدرسة، خاصة أنه قال لفظ: إزاي عايزين نعلم العيال النظافة وأنا وسخ. هذا لفظ خاطئ ولا يليق، وأنت تجاوزت؛ لأن النصيحة على الملأ فضيحة».

وأضاف: «اللي عايز يروح يدور على المدارس كان يروح من شهرين فاتوا، وكان المفروض وزير التربية والتعليم يطبطب على مديرة المدرسة ويبوس رأسها؛ لأنها ست فاخرة ومعلمة مصرية وأم مصرية دبرت حالها وقالت: أنا جايبة الفلوس دي من جيبي، ولكن المحافظ كان عايز يغلطها وخلاص، وربما الوزير شعر بالحرج من المحافظ».

وتابع: «محافظ القليوبية أحرج نفسه. أنا بجد مستاء، وتفاجأت أن المحافظ طلع بيانًا اليوم غريبًا جدًا، وقال إن مديرة المدرسة لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ، يعني سبنا الخط العريض وروحنا لشارع فرعي».

وأضاف الديهي: «شوفنا كمان ما قام به مع مدير المدرسة نادر علي، الذي ارتدى الجلابية، وقام بإقالته على الهواء، وكان شيء يدعو للاستغراب. وأرى أن المحافظ لم يكن موفقًا، وأهان قامتين تعليميتين، واستمر في تبرير ما فعله».

وفي المقابل، عرض الديهي مقارنة بين ما قام به اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خلال جولة تفقدية بإحدى المدارس، حيث حرص على توجيه الشكر لأساتذة المدرسة بعبارات رقيقة كتبها بنفسه على سبورة الفصول.

وأشار إلى أن البرنامج تلقى اتصالًا هاتفيًا من الربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة نافذة والعضو المنتدب لشركة سونكر، أعلن خلاله التبرع بمليوني جنيه لإعادة تأهيل مدارس في البحيرة والقليوبية، دعمًا للمدارس الأولى بالرعاية.

كما أعلن قيام النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالتبرع بنصف مليون جنيه لمدارس إدارتي كوم حمادة وبدر التعليميتين، إلى جانب تبرع أحد مسؤولي كبرى شركات الحاويات، التابعة لموانئ دبي العالمية، برفع كفاءة خمس مدارس وخمسة مستشفيات.

وعلق الديهي قائلًا: «دي مشاركة مجتمعية، وإحنا عندنا في مصر كوادر ذهب لازم أشكرهم مش أهزقهم، وأنا مدين لكل الناس اللي تواصلت، ومدين لهم بكلمة شكرًا. دمتم في أمان الله».

نشأت الديهي محافظ القليوبية مدرسة كفر شكر كفر شكر أسامة عبد الفتاح

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