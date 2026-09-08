نقابة المعلمين تطالب بصرف السلف المالية لمديري المدارس استعدادا للعام الجديد

أكد محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أنه على وزير المالية توجيه المحافظات إلى سرعة صرف السلف المالية المخصصة لمديري المدارس، حتى يتسنى لهم الانتهاء من تجهيز المدارس والاستعداد لاستقبال الطلاب قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن بعض المحافظين لا تتوافر لديهم معرفة كافية بأوجه الصرف الخاصة باحتياجات المدارس، مؤكدا أن عددًا من مديري المدارس يضطرون إلى تحمل بعض النفقات من أموالهم الخاصة لتوفير الاحتياجات الضرورية وتجهيز المدارس.

وتابع الأمين العام لنقابة المعلمين، أن الأعمال والاحتياجات الإنشائية داخل المدارس تقع ضمن اختصاص هيئة الأبنية التعليمية، بينما تتولى المحليات، من خلال صناديق الخدمات، مسؤولية توفير بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأشار إلى ضرورة سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمدارس، مؤكدًا أن تأخر صرف السلف المالية يضع أعباء إضافية على مديري المدارس، ويؤثر على قدرتهم على استكمال أعمال التجهيز والصيانة المطلوبة قبل بدء العام الدراسي.

توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة

ودعا إلى وضع آلية واضحة وسريعة لصرف المخصصات المالية لمديري المدارس، بما يضمن جاهزية جميع المدارس في مختلف المحافظات لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد.