رئيس الأركان الليبي يُدين الهجمات الحوثية ويؤكد تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية

أدان الفريق أول ركن خالد خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي واستهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال حفتر، في بيان، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تابعت "ببالغ القلق" الهجمات التي طالت منشآت أرامكو في أبها وجيزان والمدينة الاقتصادية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال.

دعم وتضامن ليبي مع السعودية

وأكد أن استهداف المرافق المدنية والاقتصادية «عمل يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية»، مشددا على أن أمن المملكة العربية السعودية "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وجدّد رئيس الأركان الليبي تضامن بلاده مع المملكة قيادة وشعبا، مؤكدا أنه "ثابت وراسخ في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتهديد".

وثمن حفتر القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية ودورها في صون أمن المنطقة والعمل على استقرارها، مؤكدا دعم بلاده حق المملكة المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها.