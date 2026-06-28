قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
فضيحة جديدة لنتنياهو.. تحقيق يكشف انتقاله إلى مقر إقامة سري ممول من المال العام
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند
الإدارية العليا تحسم الجدل.. متى يستحق العاملون بالجامعات حوافز المهن الطبية؟
السعودية.. مصرع 14 شخصًا في سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو» بمنطقة رأس تنورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دفعات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، والتى شملت الدورات رقم 49 من كلية الحرب العليا و 55 من كلية الدفاع الوطني و 75 أركان حرب عام والدورتين 47-48 أركان حرب تخصص من كلية القادة والأركان والدورة 27 لتأهيل قيادة التشكيلات.

وتضمنت الدورات دارسين من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين .

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية 

وألقى اللواء أح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة التأهيل العسكرى والبحث العلمى بالأكاديمية لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة متطلبات العصر بكل ما هو جديد فى مختلف المجالات.

أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ومراحل الإعداد والتأهيل للدارسين من القـادة والضباط المصريين والوافدين وكذلك المدنيين من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الدورات المختلفة، كما تم تقديم فقرة بعنوان “تعاون يصنع قرار" تلى ذلك تقديم نموذج لمباراة سياسية عسكرية بعنوان "قرار وطن" للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة.

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات ، كما قدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتكريم الأوائل.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد أوائل الخريجين الأنواط وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، مهنأهم بمناسبة تخرجهم من أحد أهم قلاع الفكر الإستراتيجى وبناء الوعى الوطنى.

وأكد وزير الدفاع حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الصروح العلمية والبحثية بالقوات المسلحة لتقوم بدورها الجليل فى تأهيل وإعداد أجيال جديدة تمتلك الرؤية الإستراتيجية والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف التحديات وتسعى دوما لفتح آفاق جديدة ومبتكره لمستقبل مشرق.

وأشار إلى إعتزازه بوجود وافدين من الدول الشقيقة والصديقة سيكونوا سفراء ورواد لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقتنا وعالمنا متمنياً لهم التوفيق فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.

وزير الدفاع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية الفريق أشرف سالم زاهر كلية الحرب العليا كلية الدفاع الوطني القوات المسلحة صدام حفتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة في الغربية ودمياط وسوهاج

الفاكهة

التفاح بـ48 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

بالصور

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد