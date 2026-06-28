بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دفعات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، والتى شملت الدورات رقم 49 من كلية الحرب العليا و 55 من كلية الدفاع الوطني و 75 أركان حرب عام والدورتين 47-48 أركان حرب تخصص من كلية القادة والأركان والدورة 27 لتأهيل قيادة التشكيلات.

وتضمنت الدورات دارسين من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين .

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وألقى اللواء أح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة التأهيل العسكرى والبحث العلمى بالأكاديمية لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة متطلبات العصر بكل ما هو جديد فى مختلف المجالات.

أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ومراحل الإعداد والتأهيل للدارسين من القـادة والضباط المصريين والوافدين وكذلك المدنيين من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الدورات المختلفة، كما تم تقديم فقرة بعنوان “تعاون يصنع قرار" تلى ذلك تقديم نموذج لمباراة سياسية عسكرية بعنوان "قرار وطن" للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة.

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات ، كما قدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتكريم الأوائل.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد أوائل الخريجين الأنواط وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، مهنأهم بمناسبة تخرجهم من أحد أهم قلاع الفكر الإستراتيجى وبناء الوعى الوطنى.

وأكد وزير الدفاع حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الصروح العلمية والبحثية بالقوات المسلحة لتقوم بدورها الجليل فى تأهيل وإعداد أجيال جديدة تمتلك الرؤية الإستراتيجية والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف التحديات وتسعى دوما لفتح آفاق جديدة ومبتكره لمستقبل مشرق.

وأشار إلى إعتزازه بوجود وافدين من الدول الشقيقة والصديقة سيكونوا سفراء ورواد لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقتنا وعالمنا متمنياً لهم التوفيق فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.