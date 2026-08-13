بعيداً عن المُنظّرين والمتفلسفين.. تعليق عمدة قرى بحر البقر على فاجعة حادث الإسماعيلية

أكد العمدة عبد اللطيف طولان أن العمالة الزراعية لا غنى عنها في الحزام الصحراوي الموجود في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن قرى مصر جميعها تضم عمالة زراعية تتجه إلى هذه المناطق للعمل.

وقال إن حديثه يأتي بعيداً عن «المُنظّرين والمتفلسفين» الذين يطلقون عبارات قد «تدمي قلوب المنكوبين»، مؤكداً ضرورة النظر إلى واقع هذه العمالة واحتياجاتها، وذلك خلال تعليقه على حادث الإسماعيلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ عمالة الأطفال في المجال الزراعي ليست ظاهرة جديدة، مستعيداً ذكريات فترة السبعينيات والثمانينيات، عندما كان الأطفال يشاركون في مكافحة آفات القطن، وكان يجري تنظيمهم في مجموعات تشبه الكشافة، قائلاً إنه كان يشعر وقتها بأن هؤلاء الأطفال «بيعملوا عمل رائع» وأن ذلك كان يشكل شخصياتهم ويفيد الدولة.

وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية يمكن أن يكون لها دور أساسي في تنظيم العمالة الزراعية، قائلاً: «إيه المانع إن إحنا ننظم العمالة دي وتبقى الجمعيات الزراعية اللي ملهاش لازمة دلوقتي خالص؟».

وأردف، أن كل من هو قادر على العمل الزراعي، حتى سن 60 عاماً، يمكن أن يعمل في الحزام الصحراوي، داعياً إلى ربط المزارع بالجمعيات الزراعية وتنظيم انتقال العمال عبر «أتوبيسات محترمة».