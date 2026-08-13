قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
ردًا على ترامب.. قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة ​وإدارة إيران
5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014.. ماهر عزيز يكشف التفاصيل
القبض على البلوجر دهب أشرف بتهمة التعدي على طفلتين في المقطم
النائب العام يدشن الحسابات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية | فيديو
قفزة بين الأرض والسماء.. أجرأ لقطة للكسوف| هل كانت حقيقية أم خدعة بصرية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

عبّرت السيدة التركية التي ظهرت مع النجم المصري محمد صلاح في الإعلان الشهير، عن سعادتها الكبيرة بالمحبة التي حظيت بها من جانب الجمهور المصري، مؤكدة أن المشاعر التي تلقتها من المصريين متبادلة، وأنها تكن لهم كل الحب والتقدير.

وقالت السيدة التركية بعفوية خلال حديثها عن علاقتها بالجمهور المصري: «عايزة أعزم كل المصريين في بيتي.. وأنا كمان بحبهم جدًا»، في رسالة عكست حالة الود الكبيرة التي نشأت بينها وبين المصريين عقب ظهورها إلى جوار محمد صلاح.

ولاقت تصريحات السيدة التركية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى واحدة من الشخصيات المحبوبة لدى قطاع كبير من الجمهور المصري، خاصة بعد انتشار الإعلان الذي جمعها بنجم المنتخب الوطني.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بروحها الطيبة وطريقتها العفوية في الحديث، معتبرين أن دعوتها للمصريين إلى منزلها تعكس كرم الضيافة الذي تشتهر به الثقافة التركية، إلى جانب حالة التقارب والمحبة بين الشعبين المصري والتركي.

وجاءت كلمات السيدة التركية لتضيف لمسة إنسانية إلى قصة الإعلان، بعدما ارتبط ظهورها بمحمد صلاح في أذهان الجمهور المصري بصورة إيجابية، وأصبحت تصريحاتها محل اهتمام وتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويواصل محمد صلاح، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها، لعب دور بارز في صناعة لحظات تجمع الجماهير من مختلف الجنسيات، خاصة مع تزايد الاهتمام به في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل المصريون مع حديث السيدة التركية، مؤكدين تقديرهم لمشاعرها تجاههم، بينما اعتبر البعض دعوتها فرصة للتعبير عن عمق العلاقة الودية بين الشعبين، في مشهد جديد يؤكد أن كرة القدم ونجومها يمكن أن تتجاوز حدود الملاعب، وتصنع روابط إنسانية تتخطى اختلاف اللغات والثقافات.


 

محمد صلاح طرابزون الدوري التركي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

يوسف بلعمري

رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث اليوم تطورات اليمن وسط تصعيد عسكري وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر

أطفال يعانون من مرض السرطان في غزة

مأساة مرضى السرطان في غزة.. معدل الوفيات يتضاعف 3 مرات بعد تدمير مركز العلاج الوحيد

علم مصر

مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية في البحر الأحمر

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد