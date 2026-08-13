سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي

عبّرت السيدة التركية التي ظهرت مع النجم المصري محمد صلاح في الإعلان الشهير، عن سعادتها الكبيرة بالمحبة التي حظيت بها من جانب الجمهور المصري، مؤكدة أن المشاعر التي تلقتها من المصريين متبادلة، وأنها تكن لهم كل الحب والتقدير.

وقالت السيدة التركية بعفوية خلال حديثها عن علاقتها بالجمهور المصري: «عايزة أعزم كل المصريين في بيتي.. وأنا كمان بحبهم جدًا»، في رسالة عكست حالة الود الكبيرة التي نشأت بينها وبين المصريين عقب ظهورها إلى جوار محمد صلاح.

ولاقت تصريحات السيدة التركية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى واحدة من الشخصيات المحبوبة لدى قطاع كبير من الجمهور المصري، خاصة بعد انتشار الإعلان الذي جمعها بنجم المنتخب الوطني.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بروحها الطيبة وطريقتها العفوية في الحديث، معتبرين أن دعوتها للمصريين إلى منزلها تعكس كرم الضيافة الذي تشتهر به الثقافة التركية، إلى جانب حالة التقارب والمحبة بين الشعبين المصري والتركي.

وجاءت كلمات السيدة التركية لتضيف لمسة إنسانية إلى قصة الإعلان، بعدما ارتبط ظهورها بمحمد صلاح في أذهان الجمهور المصري بصورة إيجابية، وأصبحت تصريحاتها محل اهتمام وتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويواصل محمد صلاح، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها، لعب دور بارز في صناعة لحظات تجمع الجماهير من مختلف الجنسيات، خاصة مع تزايد الاهتمام به في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل المصريون مع حديث السيدة التركية، مؤكدين تقديرهم لمشاعرها تجاههم، بينما اعتبر البعض دعوتها فرصة للتعبير عن عمق العلاقة الودية بين الشعبين، في مشهد جديد يؤكد أن كرة القدم ونجومها يمكن أن تتجاوز حدود الملاعب، وتصنع روابط إنسانية تتخطى اختلاف اللغات والثقافات.



