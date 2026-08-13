كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية

شهد الطريق الدائري منذ قليل، حادثا مأساويا نتيجة انقلاب سيارة نقل «تريلا» محملة بالمشروبات الغازية، ما أسفر عن تناثر الحمولة على الطريق وتعطل حركة المرور في الاتجاه محل الواقعة.

كواليس حادث الدائري

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالمشروبات الغازية أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع آثاره.

وتبين من الفحص الأولي أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

رفع الحمولة لعودة السير

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لرفع الحمولة والسيارة من الطريق، وسط متابعة ميدانية لحركة المرور لمنع حدوث أي تكدسات إضافية.