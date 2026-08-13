هناء الشوربجي: لو أم كلثوم رجعت ممكن فرقة رضا ترجع زي زمان.. خاص

كشفت الفنانة القديرة هناء الشوربجي، عن رأئيها فى فرقة رضا ، فى الوقت الراهن ، واختلافها عن الفترة التى كانت عضوة بها.

وقالت هناء الشوربجي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: مفيش مقارنة بين فرقة رضا زمان وحاليًا، مبقاش فيه تقدير زي الأول، حتى الفرقة نفسها بتحاول، ولكن مهما حاولوا مش هيقدروا يوصلوا لما كانت عليه الفرقة.

وعن امكانية عودة الفرقة الي رونقها كما كانت عليه، قالت هناء الشوربجي: لو أم كلثوم رجعت، ممكن الفرقة ترجع زي زمان، مفيش حاجة بترجع زي الأول ، الدنيا اتغيرت، والجيل الجديد لا يعرف فرقة رضا.



وأستكملت حديثها قائلة: كل رؤساء العالم شاهدوا عروضنا، وحصلنا منهم على جوائز وتكريمات، فقد كنا نستقبل كالسفراء. وفي مصر كان هناك تقدير رسمي وشعبي للفرقة، وكانت العروض كاملة العدد.