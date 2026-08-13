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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية في البحر الأحمر

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تدين جمهورية مصر العربية استهداف السفن بالبحر الأحمر ومن بينها السفينة التجارية اليمنية " تهامة" والتي تحمل علم دولة تنزانيا بعدة صواريخ بتاريخ 11 اغسطس ٢٠٢٦، أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية جنوب ميناء المخا بمضيق باب المندب، وكذلك ناقلة النفط السعودية يوم ٢٥ يوليو ۲۰۲٦ ، في اعتداء يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية. 

وتجدد مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كافة المضائق والممرات الدولية، وبما يضمن حرية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

استهداف السفن مصر السفينة التجارية اليمنية السواحل اليمنية البحر الأحمر

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