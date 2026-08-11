القاهرة والمنامة تبحثان احتواء التصعيد.. تأكيد مشترك على أمن الملاحة والتجارة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الثلاثاء ١١ أغسطس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والبحرين، وما تشهده من زخم متنام على مختلف المستويات، مشيرين إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين إلى مصر، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما عكسته من حرص قيادتي البلدين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددا على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، وصون أمن الملاحة والتجارة الدولية، في إطار احترام قواعد القانون الدولي.