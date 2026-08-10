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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني
فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من السيد يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم الإثنين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية ذات الصلة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع مصر ولبنان، والحرص على مواصلة العمل مع الجانب اللبناني للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مجددًا تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق ودعمها لسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تناول الاتصال مستجدات الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما خلال الشهر الجاري، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن نتائج الجولة، بما يسهم في تهيئة الظروف المواتية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولة، بما يفضي إلى نتائج ملموسة تكفل احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، مؤكدًا ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يعزز أمن لبنان واستقراره ويحول دون تجدد دوائر التصعيد في المنطقة.

كما جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ودعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مؤكدًا أهمية أن تظل مؤسسات الدولة اللبنانية هي الإطار الجامع لإدارة شؤون البلاد وصون استقرارها.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عن تقديره للمواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان، مثمنًا الدعم المصري المتواصل للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين الجمهورية اللبنانية لبنان إسرائيل

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