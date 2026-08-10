وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إتصالاً هاتفياً من السيد جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، يوم الاثنين ١٠ أغسطس، وذلك استمراراً للتنسيق القائم بين البلدين الصديقين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الترتيبات الامنية الإقليمية بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزيران بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.