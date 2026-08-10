محافظ أسوان يتابع جهود الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط بالشوارع

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها رجال المرور لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والحد من المخالفات المرورية، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

تنسيق متواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية



وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ الحملات المرورية يأتى فى إطار التنسيق المتواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط المرورى، والتعامل الفورى مع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

حملات مكثفة لضبط المركبات المخالفة



وأسفرت جهود الحملات المرورية، بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة مرور أسوان، عن ضبط 13 مركبة من مركبات التوك توك والدراجات النارية "الموتوسيكل"، وذلك لمخالفتها القواعد والاشتراطات المرورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

إستمرار الحملات لتحقيق الانضباط المرورى



وشدد المهندس عمرو لاشين على مواصلة وتكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المرورية، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، ودعم جهود الدولة فى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



تواصل محافظة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتحقيق الإنضباط المرورى بمختلف الشوارع والميادين، من خلال تكثيف الحملات المرورية والتعامل الفورى مع المركبات المخالفة، بما يسهم فى تطبيق القانون، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.