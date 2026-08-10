أخبار أسوان| فعاليات ثقافية لشارع الفن.. وحملات لتحسين مستوى الخدمات بنصر النوبة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 9/8/2026 أحداث متنوعة.

فى ضوء المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً جماهيرياً على فعاليات مبادرة "شارع الفن"، التى تقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن الفعاليات الأسبوعية للمبادرة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة.

عروض فنية تعكس ثراء البيئة الأسوانية والنوبية

وأعرب جمهور المشاهدين عن سعادتهم بالعروض الفنية التى قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، والتى تضمنت باقة متميزة من التبلوهات والرقصات المستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، شملت "الأراجيد" و"الكف" و"التاتا" و"النجراشاد ".

كما تضمنت الفعاليات فقرات غنائية للفنانين عادل عراب وعمرو مصطفى، إلى جانب الفقرات الغنائية التى قدمتها فرقة توشكى للفنون التلقائية، وسط تفاعل وإقبال من الجمهور.

"إكتشاف مواهب" لإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة

وشملت الفعاليات تنفيذ فقرة "إكتشاف مواهب" بإشراف موسى محمد، والتى أتاحت الفرصة أمام الجمهور للمشاركة فى مجال الغناء، فى أجواء عكست ثراء وتنوع المواهب الفنية التى تزخر بها محافظة أسوان.

https://www.elbalad.news/7067069

جهود متنوعة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز تكثيف جهودها الميدانية داخل مختلف الوحدات القروية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو أعطال، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة مشروعات البنية الأساسية بقرية وادى العرب

تابعت الوحدة المحلية لقرى العرب بالمالكى برئاسة أحمد إبراهيم أعمال إستكمال تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية بقرية وادى العرب، ضمن جهود إستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

كما تمت متابعة تنفيذ مشروع الألياف الضوئية "الفايبر" بالقرية.

https://www.elbalad.news/7067076