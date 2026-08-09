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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال جماهيري على فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة فى أسوان

شارع الفن
شارع الفن
محمد عبد الفتاح

فى ضوء المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان إقبالاً جماهيرياً على فعاليات مبادرة "شارع الفن"، التى تقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن الفعاليات الأسبوعية للمبادرة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة.

عروض فنية تعكس ثراء البيئة الأسوانية والنوبية
وأعرب جمهور المشاهدين عن سعادتهم بالعروض الفنية التى قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، والتى تضمنت باقة متميزة من التبلوهات والرقصات المستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، شملت "الأراجيد" و"الكف" و"التاتا" و"النجراشاد ".
كما تضمنت الفعاليات فقرات غنائية للفنانين عادل عراب وعمرو مصطفى، إلى جانب الفقرات الغنائية التى قدمتها فرقة توشكى للفنون التلقائية، وسط تفاعل وإقبال من الجمهور.

"إكتشاف مواهب" لإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة
وشملت الفعاليات تنفيذ فقرة "إكتشاف مواهب" بإشراف موسى محمد، والتى أتاحت الفرصة أمام الجمهور للمشاركة فى مجال الغناء، فى أجواء عكست ثراء وتنوع المواهب الفنية التى تزخر بها محافظة أسوان.

ورشة فنية للأطفال لاكتشاف وتنمية الإبداع


وإختتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة فنية للأطفال لتصميم لوحة فنية بأسلوب "أورجامى" باستخدام الورق الملون، تحت إشراف وتدريب الفنانة منى يونس، حيث شهدت الورشة مشاركة متميزة من الأطفال، بما يسهم فى تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية وتشجيعهم على التعبير عن مواهبهم.

فعاليات أسبوعية لنشر الفنون فى الفضاءات العامة
وتم تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع، والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
وتأتى فعاليات مبادرة "شارع الفن" فى إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الوعى الثقافى، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال برنامج فنى وثقافى متنوع يراعى الخصوصية الثقافية لمحافظة أسوان، ويستهدف إتاحة الفنون أمام المواطنين فى الميادين والفضاءات العامة.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة فى تمام الساعة الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، من خلال عروض فنية متنوعة، وورش فنية، وفقرات لاكتشاف المواهب، بما يسهم فى إثراء المشهد الثقافى والفنى بأسوان.


تواصل محافظة أسوان دعم الفعاليات الثقافية والفنية التى تستهدف نشر الإبداع فى المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام المواهب، وتعزيز المشاركة الجماهيرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان والاستثمار فى الثقافة والفنون، ويعكس ما تتميز به أسوان من ثراء وتنوع ثقافى وفنى.

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