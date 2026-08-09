الموعد النهائي 7 مساءاً.. ساعات قليلة ويغلق تنسيق المرحلة الأولى2026

اعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، مؤكدًا أنه لن يتم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد.

وأكد مكتب التنسيق الإلكتروني أن الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى سيتم تنسيقهم ضمن أعمال المرحلة الثانية، وفقًا للكليات المتاحة بها في ذلك الوقت، داعيًا الطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن إلى سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيلها، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، داعيًا الطلاب إلى التأني في ترتيب الرغبات، ومراجعتها جيدًا والتأكد من استيفائها قبل الحفظ النهائي.

وأضاف أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لمساعدتهم في تسجيل وترتيب ومراجعة الرغبات.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تواصل متابعة أعمال التنسيق الإلكتروني وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب، إلى جانب نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية عبر المنصات الرسمية، لمساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التنسيق بصورة صحيحة والالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب المرحلة الأولى الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن سرعة التسجيل قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، وعدم الانتظار حتى الدقائق الأخيرة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق.

موقع التنسيق الإلكتروني:

tansik.digital.gov.eg