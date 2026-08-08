التعليم العالي تحذر طلاب المرحلة الأولى.. خطأ واحد قد يؤخر ترشيحك

تكثف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاتها للطلاب مع اقتراب إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بشأن ضرورة مراجعة الرغبات وترتيبها بدقة قبل انتهاء المهلة المحددة.

يأتي ذلك في ظل أهمية الاختيارات التي يسجلها الطالب عبر موقع التنسيق، خاصة أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى عدم ترشيحه لأي من الكليات التي اختارها، رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بالتعليم الجامعي.

مشكلات تتعلق بالتخلف عن التسجيل

وفي هذا السياق، قدم مكتب التنسيق عددًا من النصائح للطلاب لتجنب الوقوع في مشكلات تتعلق بالتخلف عن التسجيل أو استنفاد الرغبات، مع توضيح كيفية التعامل مع زيادة المجموع بعد التظلمات.

غلق تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدًا

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات يحل غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

ودعا الجيوشي الطلاب الذين لم ينتهوا من تسجيل رغباتهم إلى سرعة الدخول على موقع التنسيق واستكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد، لتجنب التعرض لأي مشكلات قد تنتج عن التأخر في التسجيل بعد غلق باب المرحلة الأولى.

التعليم العالي تحذر من استنفاد الرغبات

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالتين يجب على طلاب المرحلة الأولى الانتباه إليهما قبل انتهاء فترة التسجيل، وهما التخلف عن تسجيل الرغبات واستنفاد الرغبات.

وأشار إلى أن استنفاد الرغبات يحدث عندما يقوم الطالب بتسجيل 75 رغبة، لكنها جميعًا تكون لكليات من المتوقع أن تتوقف حدودها الدنيا عند مجموع درجات أعلى من مجموع الطالب.

وفي هذه الحالة، لا يتمكن الطالب من الحصول على ترشيح لأي من الرغبات التي سجلها، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تنسيقه في مرحلة لاحقة وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

نصيحة مهمة قبل ترتيب الرغبات

ونصح القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم الطلاب بضرورة الاطلاع على تنسيق العام الماضي قبل البدء في ترتيب رغباتهم، باعتباره مؤشرًا يساعد الطالب على التعرف على الحدود الدنيا التقريبية للكليات المختلفة.

وأكد أن الاستعانة ببيانات التنسيق السابقة يمكن أن تساعد الطلاب على ترتيب الرغبات بصورة أكثر واقعية، وتجنب تسجيل قائمة من الرغبات تتضمن كليات من المتوقع أن تكون حدودها الدنيا أعلى من مجموع الطالب.

وشدد على أهمية استغلال جميع الرغبات المتاحة وترتيبها بعناية، بما يزيد من فرص حصول الطالب على ترشيح مناسب وفقًا لمجموعه وقواعد التوزيع المعمول بها.

ماذا يحدث عند زيادة المجموع بعد التظلم؟

وتطرق الجيوشي إلى موقف الطلاب الذين يسجلون رغباتهم خلال المرحلة الأولى، ثم يحصلون على درجات إضافية نتيجة التظلم على نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أن زيادة المجموع لا تمثل عائقًا أمام استفادة الطالب من درجاته الجديدة.

وأوضح أنه إذا أدى تعديل المجموع بعد التظلم إلى أن يصبح الطالب مؤهلًا للالتحاق بكلية أعلى من الكلية التي تم ترشيحه إليها في البداية، فإنه يستطيع الالتحاق بالكلية الأعلى وفقًا للمجموع الجديد.

وأكد أن حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم يتيح له الاستفادة من مجموع درجاته المعدل، ولا يحول دون حصوله على فرصة الالتحاق بكلية أصبح مستوفيًا لشروطها وفقًا للمجموع الجديد.