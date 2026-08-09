نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين وبلاغات للنائب العام ضد مؤسسات تستغل المتدربين

جدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مخاطبات رسمية إلى جميع الوزراء والمحافظين، طالب فيها بقصر التعامل مع الصحفيين، الذين يحملون كارنيه النقابة، ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو المتقدمة للحصول على ترخيص، أو من الوكالات والصحف العربية العاملة في مصر، من واقع خطاب الموقع والمؤسسة الصحفية، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ.

وشدد النقيب في خطاباته على ضرورة عدم التعامل مع أي جهات تصدر بطاقات تحمل صفة "صحفي" غير النقابة، مؤكدًا أن البطاقة الوحيدة المعتمدة قانونيًا هي الصادرة عن نقابة الصحفيين فقط، وذلك احترامًا لأحكام الدستور وقانونَيّ النقابة وتنظيم الصحافة، ولمنع انتشار الأخبار المغلوطة والزائفة.

وفي سياق متصل، كشف البلشي عن تقديمه لأكثر من 10 بلاغات رسمية إلى النائب العام، ضد مؤسسات وكيانات وهمية تنتحل صفة الصحافة، وتستغل الصحفيين والحالمين بالانضمام للمهنة، أو المتدربين الجدد، عبر إيهامهم بإصدار كارنيهات ووثائق رسمية تحمل صفة الصحافة، وذلك بناءً على معلومات وردت من الزملاء خلال اليومين الماضيين، بعد مراجعتها بدقة، منعًا للتضييق على المؤسسات الجادة والمتدربين الحقيقيين، أو العاملين بالمواقع والصحف المعتمدة.

وأرفق النقيب بجميع المخاطبات الرسمية، وكذلك بالبلاغات المقدمة للنائب العام، صورة من "الكارنيه" الرسمي المعتمد من النقابة.

وأهابت النقابة بجميع المواطنين، وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم بكل ما لديها من معلومات للنقابة عن أي كيانات غير معتمدة تحاول استغلال الزملاء أو المتدربين، بوهم ضمهم للنقابة أو إصدار وثائق رسمية تحمل صفة صحفي أو محرر، مشددةً على أن الجهة الوحيدة لإصدار كارنيهات تحمل صفة الصحفي هي نقابة الصحفيين، ومقرها الكائن في 4 عبد الخالق ثروت.

وأكد نقيب الصحفيين، أن حملة النقابة لا تستهدف أيًا من ممارسي المهنة الحقيقيين، أو الصحفيين غير النقابيين، ولكنها تستهدف الكيانات التي تحاول استغلالهم، أو التلاعب بهم، مؤكدًا أن موقف النقابة سيظل مساندًا لكل ممارسي المهنة (نقابيين أو غير نقابيين)، طالما التزموا بأخلاقيات المهنة، وستظل النقابة تدافع عن جميع المتدربين في مواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات تخص عملهم، أو تسعى للتقييد على ممارستهم لمهنتهم، لكنه لا يمكن أن يساند متجاوزًا، سواء كان عضوًا بالنقابة، أو من غير أعضائها، وستظل النقابة تتصدى لمنتحلي الصفة، الذين يستغلون المهنة لتحقيق مكاسب، مثلما تتصدى للمتجاوزين من أعضاء النقابة بالتحقيق معهم ومحاسبتهم.

وشدد البلشي على أن المعركة ضد الكيانات الوهمية هي معركة في مواجهة مَن يستغلون أحلام الشباب الصغير بوعود انضمامهم للمهنة، أو النقابة بغير الطرق، التي حددها قانون نقابة الصحفيين، ويتاجرون بذلك من خلال كيانات وهمية يدفع ثمنها شباب الصحفيين، وواجب علينا جميعًا أن نتصدى لحمايتهم ومعاقبة مَن يستغلونهم.

وجدد البلشي دعوته للجمعية العمومية لطرح نقاش جاد حول ضرورة مد المظلة النقابية لتشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين، مما يتيح حمايتهم ومحاسبة المتجاوزين، أو مَن ينتحلون صفة صحفي لتحقيق مكاسب شخصية، مشددًا على أن غلق الأبواب أمام المنتحلين لن يكتمل إلا عبر بسط الحماية النقابية على ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يسمح للنقابة بضبط السوق الصحفي، ومحاسبة المتجاوزين.