أحمد عبد الباسط ينشر لقطات من معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

نشر أحمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

الزمالك

وظهرت خلال الصور لقطات من مران الزمالك، حيث يخوض لاعبو الفريق تدريباتهم وسط حالة من التركيز والحماس، في إطار البرنامج الإعدادي الموضوع من جانب الجهاز الفني.

ويواصل الزمالك تحضيراته خلال المعسكر من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لموسم قوي.