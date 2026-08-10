أسامة عرابي: تفاوت رواتب لاعبي الأهلي من أسباب إخفاق الموسم الماضي

انتقد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عددًا من الأمور التي أثرت على أداء الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن التفاوت في رواتب اللاعبين كان أحد أسباب عدم تحقيق النتائج المنتظرة.

قال عرابي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الفوارق الكبيرة في رواتب نجوم الأهلي يمكن أن تؤثر على حالة الفريق، خاصة عندما يشعر بعض اللاعبين بعدم التقدير مقارنة بزملائهم، معتبرًا أن هذا الأمر كان من العوامل التي ساهمت في إخفاق الفريق خلال الموسم الماضي.

تحدث نجم الأهلي السابق عن تجربة المدرب الدنماركي ييس توروب، موضحًا أنه لم ينجح في التعامل بالشكل المطلوب مع المجموعة المتاحة له، ولم يتمكن من الوصول إلى التوليفة المناسبة بين نجوم الفريق.

وأضاف عرابي أن تقييم الموسم لا يرتبط فقط بعدد البطولات التي يحققها الفريق، موضحًا أن تتويج الأهلي بثلاث بطولات من أصل خمس كان سيجعل الموسم ناجحًا من الناحية الحسابية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون موسمًا موفقًا بالنظر إلى طموحات النادي وإمكاناته.

انتقل عرابي للحديث عن قطاع الناشئين في الأهلي، مؤكدًا أن لاعبي الفرق السنية لا يحصلون على الفرص الكافية مع الفريق الأول، رغم وجود عدد من المواهب القادرة على تقديم الإضافة.

أوضح أن قطاع الناشئين بالأهلي يضم بالفعل لاعبين مميزين، لكن عدد المواهب الحالية لا يصل إلى نفس الكثافة التي كانت موجودة في أجيال سابقة.

أبدى عرابي تعجبه من قرارات إعارة عدد من لاعبي الأهلي الشباب، وعلى رأسهم كاباكا ومحمد عبد الله والدبيس، بدلًا من منحهم فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم مع الفريق الأول، مؤكدًا أن تصعيد أبناء القطاع ومنحهم دقائق للمشاركة يمكن أن يمثل حلًا مهمًا لتدعيم صفوف الفريق مستقبلًا.