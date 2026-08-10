هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن مليشيا الحوثي شنت هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مدينة المخا وميناءها، إلى جانب عدد من الأعيان المدنية والبنية التحتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله العزاني، إن الهجوم استهدف مساكن الموظفين وذويهم، ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع القوات المسلحة في مدينة المخا، معتبرًا أن الهجوم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح أن الهجوم أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين، إلى جانب إصابة 30 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، مشيرًا إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وأضاف الناطق العسكري أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم، مؤكدًا استمرار التعامل مع مصادر التهديد.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن استهداف وحداتها المتمركزة في المخا يمثل اعتداءً على المؤسسة العسكرية بأكملها، مؤكدة أنها تعمل وفق قيادة وسيطرة وقرار عسكري موحد.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تمتلك «الإرادة والقدرة والمبادرة اللازمة لإسكات مصادر التهديد وتحييدها»، مع التشديد على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتعهدت القوات اليمنية بمواصلة مهامها في مختلف الجبهات، والمضي في عملياتها حتى تحقيق أهدافها وإنهاء ما وصفته بتهديد مليشيا الحوثي، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.