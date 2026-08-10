زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه

ترددت أنباء أن عدد من المواطنين شعروا منذ قليل بـ زلزال، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حالة من الجدل والتساؤلات بين المستخدمين بعد تداول منشورات تفيد بشعور سكان بعض المناطق بـ «هزة أرضية» خفيفة.

وكشف الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وعن شعور المواطنين بزلزال منذ قليل، ونفى حقيقة وقوع ذلك.

واكد الهادي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشبكة القومية للزلازل لم لم تسجل اى هزة أرضية حدثت منذ قليل.

ورغم الانتشار الواسع لتلك التدوينات على منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، إلا أن الموقع الرسمي للشبكة القومية لرصد الزلازل، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لم يرصد أو يعلن حتى الآن عن وقوع أي زلازل أو هزات أرضية داخل الأراضي المصرية أو بالقرب منها.

و​وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الماضي الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.