موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لا تنسجم مع مساعي تحقيق السلام وإنهاء النزاع في أوكرانيا، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن الوساطة تتناقض مع التحركات على الأرض.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن موسكو ترى تناقضًا واضحًا بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأفعال واشنطن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وأوضح غالوزين أن روسيا أخذت في الاعتبار تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي أكد فيها أن واشنطن تعتبر نفسها «وسيطا محايدًا»، إلى جانب حديثه عن سعي الولايات المتحدة إلى تنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن استمرار الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى كييف، إلى جانب تقديم المعلومات الاستخباراتية وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي، يتعارض مع الحديث عن السعي إلى تحقيق السلام.

وأشار غالوزين إلى أن موسكو تثير هذه القضايا خلال الاتصالات المستمرة مع الجانب الأمريكي، في محاولة لفهم الموقف الحقيقي لواشنطن من مسار التسوية.

وكان روبيو قد أكد في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى لعب «دور بناء» في جهود إنهاء النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بين الأطراف.