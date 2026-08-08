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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
فرناس حفظي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران، وذلك بعد أشهر من المناقشات والمداولات بشأن بنوده.

ويستهدف التشريع معاقبة كبار مشتري النفط والغاز الروسي، إلى جانب إدراج مسؤولين روس وأفراد من عائلاتهم ورجال أعمال مقربين من الكرملين على قوائم العقوبات الأمريكية.

كما يمنح مشروع القانون الإدارة الأمريكية صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تُصنف ضمن أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل حربها في أوكرانيا.

وبناءً على طلب قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة، يتضمن المشروع أيضًا توسيع نطاق العقوبات الرامية إلى الحد من تمويل قطاعي الأسلحة والطاقة في إيران.

ورغم موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لا يزال مصيره غير محسوم في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في ظل انتقادات من بعض الديمقراطيين بشأن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها للرئيس الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية.

مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون روسيا إيران مسؤولين روس العقوبات الأمريكية

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