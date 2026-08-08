روسيا تهاجم سفينة شحن تحمل ذخيرة لأوكرانيا في البحر الأسود

أصابت طائرة روسية مسيرة سفينة شحن في البحر الأسود شرق أوديسا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، مشيرةً إلى أن السفينة كانت تحمل ذخيرة للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليل، ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة، استهدفت منشأة صناعية عسكرية ومستودعا للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، غارة جوية باستخدام أسلحة دقيقة أرضية على منشأة صناعية عسكرية ومستودع للوقود ومواد التشحيم في كييف، استهدفت الضربة في مدينة كييف، المنشأة الصناعية "كييف-111" (التابعة لشركة "فاير بوينت")، التي تنتج مكونات ورؤوسا حربية للصواريخ المجنحة أرضية المنشأ من طراز "إف بي-5 فلامنغو"، كما تخزن المنشأة مكونات لتصنيع معززات الوقود الصلب، كما تم استهداف أيضا في مدينة كييف، مستودع "كييف-3" للوقود ومواد التشحيم (شركة غراندترمينال المحدودة)، الذي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمنتجات البترولية من محطة "نوفوهراد-فولينسكي" للإنتاج والتوزيع الخطي، ويتم تزويد شاحنات الوقود المتجهة شرقا لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في هذا المستودع يوميا".