زيلينسكي:اقرار مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة ضد روسيا يساعد في إنهاء الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمريره مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا.
وقال زيلينسكي ـ في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) ـ إن إقرار "قانون ليندسي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران" يساعد في زيادة الضغط على موسكو لوضع نهاية للحرب، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا، من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) ومن الشعب الأمريكي بأسره.
وأكد الرئيس الأوكراني أن كل خطوة نحو تحقيق نهاية سريعة للحرب مهمة للغاية، وأن الضغط الأمريكي خاصة فرض العقوبات سيساعد بشكل كبير للوصول الى هذا الهدف المنشود.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى أمس بأغلبية كبيرة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة.