روسيا تستهدف أهدافا عسكرية في كييف وأوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليل، ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة، استهدفت منشأة صناعية عسكرية ومستودعا للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "شنت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، غارة جوية باستخدام أسلحة دقيقة أرضية على منشأة صناعية عسكرية ومستودع للوقود ومواد التشحيم في كييف، استهدفت الضربة في مدينة كييف، المنشأة الصناعية "كييف-111" (التابعة لشركة "فاير بوينت")، والتي تنتج مكونات ورؤوسا حربية للصواريخ المجنحة أرضية المنشأ من طراز "إف بي-5 فلامنغو"، كما تخزن المنشأة مكونات لتصنيع معززات الوقود الصلب، كما تم استهداف أيضا في مدينة كييف، مستودع "كييف-3" للوقود ومواد التشحيم (شركة غراندترمينال المحدودة)، الذي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمنتجات البترولية من محطة "نوفوهراد-فولينسكي" للإنتاج والتوزيع الخطي، ويتم تزويد شاحنات الوقود المتجهة شرقا لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في هذا المستودع يوميا".

وأشار البيان إلى أنه "وبالإضافة إلى ذلك، استُهدفت سفينتا شحن جافتان كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية إلى مواني أوكرانية، بطائرات مسيرة هجومية أثناء عبورهما البحر جنوب وشرق أوديسا".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في المواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل يومي.