ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور

تواصل ريفيان تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال مجموعة من الطرازات التي تجمع بين التصميم المخصص للاستخدام المتعدد والمنظومات الكهربائية عالية الأداء.

وتعد R1S من أبرز سيارات الشركة في هذه الفئة، حيث تأتي السيارة بتجهيزات متنوعة على مستوى الأداء والتقنيات وأنظمة الحماية، إلى جانب منظومة دفع كهربائية تعتمد على ثلاثة محركات ونظام دفع كلي.

ريفيان R1S

منظومة كهربائية بثلاثة محركات

تعتمد ريفيان R1S على نظام دفع كهربائي بالكامل يتكون من ثلاثة محركات، مع نظام قيادة كلي AWD. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 850 حصانًا، بينما يبلغ إجمالي عزم الدوران 1495 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بما يتناسب مع طبيعة أنظمة الدفع الكهربائية.

ريفيان R1S

تسارع قوي ومدى يصل إلى 529 كيلومترًا

تقدم R1S أداءً لافتًا عند الانطلاق، إذ تستطيع السيارة الوصول من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.9 ثانية، وفي الجانب الآخر، يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 529 كيلومترًا، ما يمنح السيارة قدرة على قطع مسافات طويلة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

قدرات سحب وحمولة ريفيان R1S

لا تقتصر إمكانات ريفيان R1S على الأداء السريع، إذ تصل قدرتها على سحب المقطورات إلى 3492 كجم، بينما تبلغ سعة الحمولة 900 كجم.

ريفيان R1S

أبعاد ريفيان R1S

تأتي ريفيان R1S بطول يبلغ 5100 مم، بينما يصل عرضها إلى 2245 مم، ويبلغ ارتفاعها 1963 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3076 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 498 لترًا، كما تعتمد على جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

ريفيان R1S

ريفيان R1S وأنظمة المساعدة

تحصل السيارة ريفيان R1S على مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام المكابح الذاتية في حالات الطوارئ، إلى جانب تقنيات قراءة مسار الطريق والتحذير من الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله، وتشمل التجهيزات كذلك نظام مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، إضافة إلى حساسات ركن في الأمام والخلف.

ريفيان R1S

وتعتمد R1S على منظومة مراقبة خارجية تشمل كاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب مثبت سرعة متكيف وأنظمة فرامل متطورة ووسائد هوائية، ومن الداخل تأتي السيارة بشاشة للمعلومات والترفيه قياس 15.6 بوصة، مع دعم أنظمة الاتصال والترفيه التي تشمل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تحصل على شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي Rivian Premium يضم 18 سماعة، ومقاعد كهربائية ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، كما تأتي السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات مخصصة لتوزيع الهواء في الصفين الثاني والثالث.