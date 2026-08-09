شاحنة تيلو MT1 بتجهيزات سحب غير عادية.. وبهذا الحجم

استطاعت شاحنة تيلو MT1 أن تخطف الأنظار منذ الكشف عنها، بعدما قدمت مفهومًا مختلفًا في فئة شاحنات البيك أب الكهربائية، إذ تجمع بين الأبعاد المدمجة والقدرات العملية.

ونجحت الشركة الأمريكية Telo في تطوير هذا الطراز ليقدم حلولًا تناسب الاستخدام القوي من ناحية القدرات الفنية والسحب تحديدًا، الأمر الذي جعل جعل MT1 من أكثر الشاحنات تفوقًا من هذه النقطة.

تصميم Telo MT1 بحجم لايصدق

اعتمدت Telo في تطوير MT1 على تصميم يحمل مفهوم الدبل كابينة، مع صندوق تحميل خلفي يوفر مساحة مناسبة لنقل الأمتعة والمعدات، رغم الأبعاد الخارجية المدمجة للشاحنة.

شاحنة تيلو MT1

ويظهر الطابع العصري من خلال الخطوط الخارجية والانسيابية العامة للهيكل، إلى جانب مجموعة من التفاصيل التي تمنح السيارة شخصية مختلفة عن الشاحنات التقليدية.

كما ترتكز MT1 على جنوط بتصميم حديث، في حين تضم الواجهة الأمامية مصابيح تتكون من 6 شرائط ضوئية موزعة بتكوين مائل على جانبي السيارة، مع أقواس نصف دائرية أعلى العجلات مدعومة بعواكس ضوئية.

محركات وأداء شاحنة Telo MT1

تعتمد شاحنة تيلو MT1 على منظومة دفع كهربائية بالكامل مع نظام دفع كلي للعجلات، وتستمد الطاقة من بطارية سعتها 106 كيلوواط ساعة، بما يتيح مدى قيادة يتجاوز 563 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتضم هذه النسخة محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 500 حصان، كما توفر الشركة نسخة أخرى تعتمد على محرك كهربائي بقوة 300 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 418 كيلومترًا.

شاحنة تيلو MT1

قدرات سحب تنافس شاحنات أكبر حجمًا

تقدم MT1 قدرات سحب تعد من أبرز نقاط قوتها، إذ تستطيع سحب أوزان تتراوح بين 2,993 كيلوجرامًا و3,628 كيلوجرامًا، وهو ما يجعلها منافسًا قويًا في فئة الشاحنات الكهربائية.

ويبلغ الوزن الصافي لشاحنة تيلو MT1 نحو 1,995 كيلوجرامًا، وهو ما يساهم في تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة، مع الحفاظ على سهولة القيادة مقارنة بالشاحنات الأكبر حجمًا.

شاحنة تيلو MT1

أسعار شاحنة تيلو MT1عالميًا

تطرح شركة Telo شاحنة MT1 عالميًا بأسعار تبدأ من 41,520 دولارًا أمريكيًا، وتصل إلى نحو 50,000 دولار أمريكي وفق الفئة والتجهيزات.