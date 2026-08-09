القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

أقام المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات جديدة من نادي السينما المستقلة، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من صناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالسينما.

وتضمنت الفعاليات عرض 3 أفلام قصيرة، هي فيلم «بيلعب في عبي» تأليف وإخراج أنطونيوس باسيلي، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والفانتازيا حول الطفلة «ماريبيل» ذات العشرة أعوام، التي تُفاجأ بتكليفها بتجسيد شخصية «هاملت» في المسرحية المدرسية قبل العرض بيومين فقط، لتعيش ليلة مليئة بالمخاوف والصراعات بين خيالها وواقعها.

كما عُرض فيلم «للحظة» للمخرج فؤاد الشربيني، والذي تدور أحداثه في إطار من السايكودراما التخيلية حول «آدم»، الشاب العشريني الذي يعاني من رهاب السعادة، ويتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة عندما تعرض عليه «سارة» الخروج معه لحضور إحدى الحفلات.

وشهدت الفعالية كذلك عرض فيلم «سر فيكتوريا» تأليف وإخراج باسمة فرح نانسي، والذي تدور أحداثه حول «آدم» (27 عامًا)، الذي يسقط عن طريق الخطأ ملابس زوجته الداخلية على شرفة جاره «باسم» (45 عامًا)، ويحاول استعادتها دون جدوى، قبل أن يقوده ظنه بأن جاره احتفظ بها إلى اقتحام شقته، لتتصاعد الأحداث بعد استدعاء الشرطة وما يترتب على ذلك من عواقب.

وعقب عروض الأفلام، أُقيمت ندوة نقدية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، حيث ناقش الأفلام مع صناعها والجمهور، وتناول الرؤى الفنية والدرامية التي قدمتها التجارب الثلاث، إلى جانب مناقشة أساليب المعالجة والإخراج والقضايا التي طرحتها الأفلام.