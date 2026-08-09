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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت حول إطلالة الهضبة عمرو دياب، في حفل افتتاح مبادرة يلا ساحل، بساحة U أرينا بالعلمين الجديدة، وهو دائما ما يلفت الأنظار إليه بإطلالاته التي تصبح صيحة جديدة في عالم الموضة بعدها. 

وارتدى عمرو دياب، إطلالة كاجوال سوداء اللون، وعليها حذاء رياضي أحمر، لفت الأنظار إليه. 

وجاء حذاء عمرو دياب، في حفل يلا ساحل، من ماركة balenciaga العالمية، وتحديدا موديل basket ball red، الذي بلغ سعره 1590 دولار أمريكي، أي ما يقارب من 80 ألف جنيه مصري. 

حذاء عمرو دياب 

حفل عمرو دياب 

وحمل هذا الحفل طابعًا خاصًا كونه أول ظهور جماهيري للهضبة بعد إطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من عشاق الفن من مصر والعالم العربي.

ويأتي هذا الحفل بداية لموسم فني استثنائي تستضيف فيه U Arena كوكبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية.

وشهدت سماء مدينة العلمين الجديدة تحليق طائرات دعائية تحمل بوستر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، في خطوة لافتة للترويج للحفل.

ألبوم عمرو دياب «حبيتك»

يذكر أن "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.

عمرو دياب ألبوم عمرو دياب العلمين الجديدة يلا ساحل أغاني عمرو دياب

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