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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

فورد برونكو
فورد برونكو
صبري طلبه

تحافظ فورد برونكو على مكانتها كإحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المعروفة عالميًا، وتواصل حضورها في السوق السعودي من خلال موديل 2026 الذي يأتي بمجموعة من الفئات والخيارات الميكانيكية. 

أبعاد فورد برونكو موديل 2026 

تتمتع فورد برونكو 2026 بهيكل ذي أبعاد كبيرة نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4,811 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,928 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,852 مم، وتأتي السيارة مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,949 مم، في حين يبلغ وزنها من دون ركاب نحو 2,343 كجم. 

فورد برونكو

محرك 2.3 لتر يوفر 300 حصان

تتضمن خيارات فورد برونكو 2026 محرك بنزين مزودًا بشاحن تيربو، يتكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 2.3 لتر، ويستطيع هذا المحرك إنتاج قوة تصل إلى 300 حصان، مع عزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

فورد برونكو

فورد برونكو موديل 2026 نسخة V6 

توفر فورد برونكو خيارًا أكثر قوة من خلال محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بتكوين V6 وسعة 2.7 لتر، ويولد هذا المحرك 330 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 563 نيوتن متر، ويرتبط المحرك أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي للعجلات.

فورد برونكو

حجم وأداء فورد برونكو 2026 

وبالنظر إلى مواصفات السيارة، تجمع فورد برونكو موديل 2026 بين الهيكل كبير الحجم وخيارات المحركات التيربو، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي، كما تختلف قدرات الأداء بحسب المحرك، بداية من الوحدة رباعية الأسطوانات وصولًا إلى محرك سداسي الأسطوانات، إلى جانب تمتع السيارة بعدد كبير من التجهيزات والتي تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

فورد برونكو

أسعار فورد برونكو 2026 في السعودية

تتراوح أسعار فورد برونكو موديل 2026 في السوق السعودي وفق الفئة والمواصفات، حيث يبدأ سعر السيارة من 211,600 ريال، بينما يصل سعر الفئات الأعلى إلى 304,750 ريال.

فورد برونكو فورد برونكو مواصفات فورد برونكو أسعار فورد برونكو أسعار فورد برونكو في السعودية

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