بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

خطف المطرب الإماراتي عبد الله بالخير الأنظار خلال مشاركته في مهرجان «هوامير فريجنا»، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي في قصر الإمارات، في أول مهرجان عائلي من نوعه في الدولة لتشجيع الأطفال على التجارة وريادة الأعمال، تحت رعاية وبحضور الشيخ خليفة بن ذياب آل نهيان.

وظهر عبد الله بالخير خلال فعاليات المهرجان بإطلالته الإماراتية التقليدية التي لا تفارقه، إلى جانب عصاه الرفيعة التي أصبحت جزءًا من حضوره المميز، وسط أجواء من البهجة والسعادة، بفضل خفة ظله وروحه المرحة وتفاعله مع الحضور.

تكريم عبد الله بالخير

وكرم مهرجان «هوامير فريجنا» عبد الله بالخير مرتين، الأولى بمنحه لقب أفضل مطرب إماراتي محبوب من الجماهير، والثانية باعتباره الفنان الأكثر دعمًا للأطفال في الإمارات، تقديرًا لحرصه المستمر على المشاركة في الفعاليات والمبادرات المخصصة للأطفال، ودعمه المتواصل لهم، سواء من خلال الفعاليات التي ينظمها مركز راشد لأصحاب الهمم أو مختلف المهرجانات والأحداث المجتمعية.

وخلال تكريمه على خشبة المسرح، أعرب عبد الله بالخير عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن «هوامير فريجنا» يمثل تجربة إماراتية تحمل رسالة إنسانية وحضارية.

وقال عبد الله بالخير إن المهرجان شهد مشاركة أطفال في مجالات مختلفة، موضحًا أنه شاهد أطفالًا يطبخون ويبيعون ويتاجرون، وهو ما يعكس قدراتهم على التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية في سن مبكرة.

وأضاف أن أطفال الإمارات يمثلون ثروة المستقبل، وأنهم سيحملون لواء الدولة خلال السنوات المقبلة، وينقلون ثقافتها وفكرها إلى العالم، مشيدًا بدور الآباء والأمهات في دعم أبنائهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

وشدد عبد الله بالخير على أن مشاركة الفنانين في الفعاليات الداعمة للأطفال تعد واجبًا إنسانيًا، وجزءًا من مسؤوليتهم المجتمعية، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يشارك في أي فعالية تهدف إلى دعم الأطفال وتمكينهم.

كما وجه الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الفعاليات المخصصة لأطفال الإمارات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهم وتقديم الدعم اللازم لهم باعتبارهم قادة المستقبل في مختلف المجالات.