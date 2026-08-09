بعد تصدرها التريند.. كارولين عزمي تحسم حقيقة أول أجر لها في التمثيل

تصدرت النجمة الشابة كارولين عزمي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في أحد البرامج.

وأوضحت كارولين حقيقة تصريحها السابق عن أول أجر تقاضته وكان ٤٥ألف جنيه، وقالت كارولين في تصريحاتها أن ذلك الأجر لم يكن شهرياً كما توقع البعض ولكنه كان عن مسلسل تم تصويره على مدار ٦ أشهر كاملة.

وقالت كارولين: "ده كان مسلسل صورته لمدة 6 أشهر، وكان أجري 45 ألف جنيه بعد الضرائب، والناس فهمت خطأ، فهمت إنه ده راتب شهري".

وتنتظر كارولين عزمي عرض فيلم "محمود التاني" يوم ١٢ أغسطس بدور العرض، وتجسد كارولين في الفيلم دور فتاة شعبية تسمى نوال.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد غزي، أحمد بحر، جنا الأشقر، تامر هجرس، والفيلم من من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، ومن إنتاج طارق الجنايني.

وفي سياق آخر تعرض كارولين عزمي في الوقت الحالي مسرحية "الساحل الشرير" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بالساحل الشمالي طوال فترة الصيف ويشاركها البطولة أشرف عبد الباقي، أحمد عبد الوهاب، إبرام سمير، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.