22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

تبدأ شركة تطوير عقاري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سكني جديد في القاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه، عقب استكمال المخطط العام والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات ونصف بحلول عام 2030، واستكمال جميع مراحل المشروع بحلول عام 2033.

وأكد أحمد خضر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، أن بدء الأعمال يمثل انتقالًا فعليًا من التخطيط إلى التنفيذ، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز ثقة العملاء يمثلان محورًا رئيسيًا في خطة المشروع.

ويقع المشروع على مساحة 23 فدانًا، ويضم 434 وحدة سكنية، بواقع 80% منازل متلاصقة و20% شققًا سكنية، إلى جانب مساحات خضراء ومناطق مفتوحة وخدمات متكاملة.

وتشمل مكونات المشروع حديقة مركزية، وناديًا اجتماعيًا، ومساحات للعمل المشترك، ومنطقة تجارية، ومركزًا للصحة والعافية، فضلًا عن ممرات للمشاة ومسارات للجري وركوب الدراجات ومواقف سيارات تحت الأرض.

وتتولى شركة الرباط للمقاولات العامة تنفيذ الأعمال الإنشائية، فيما تشارك مكاتب استشارية في التصميم والإشراف على الأعمال الجيوتقنية، بما يدعم خطط التنفيذ وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة Imarrae للتوسع في السوق العقارية المصرية وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.