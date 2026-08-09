روسيا: مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء هجوم أوكراني على بيلجورود

أعلن مركز العمليات في مقاطعة بيلجورود الروسية، اليوم ، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء هجوم أوكراني ليلي على مدينة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا.

وقال المركز - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أسفر هجوم الطائرات المسيّرة الأوكرانية الليلي على بيلجورود عن إصابة 25 شخصًا ومقتل خمسة آخرين".

وأضاف مركز العمليات أن 12 من بين المصابين الـ25 نُقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الأطباء يقيّمون حالة جميع المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى بأنها متوسطة الخطورة.

