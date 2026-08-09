مباراتان وديتان للمصري بمعسكره المغلق بمراكش

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الإتفاق على إقامة مباراتين وديتين وذلك خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بمدينة مراكش المغربية

مباراتان وديتان للمصري بمعسكره المغلق بمدينة مراكش المغربية

و يستمر معسكر المصري حتى السادس عشر من شهر أغسطس الجاري ضمن استعدادات أبناء بورسعيد لانطلاق الموسم الجديد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مياراته الودية الأولى مع نظيره فريق نهضة الزمامرة - أحد أندية الدوري الممتاز المغربي - وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل - الثامنة مساء بتوقيت القاهرة - على ستاد مراكش ، والذي سيستضيف كذلك المباراة الودية الثانية للنسور أمام فريق الكوكب المراكشي - أحد أندية القسم الثاني- وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة.