اجتمع محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة موقف الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027.



وفي مستهل الاجتماع رحب مدير المديرية بالحضور، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية للصفوف من الأول إلى الثالث واعلانها بجميع المدارس، ومشددا على انتظام حضور الطلاب بجميع صفوف المرحلة.





وكيل تعليم بورسعيد يشدد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بمدارس المرحلة الثانوية

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة داخل مدارس المرحلة الثانوية (رسمي عربي ورسمي لغات وخاص)، بالتعاون مع وحدة دعم اللامركزية لسرعة الإنجاز في هذا الشأن، لافتا إلى أن مدارس المرحلة تتمتع ببنية تحتية وتكنولوجية قوية.





ووجه "بدوي" بسرعة رصد أي مخلفات خارج أسوار المدارس تمهيدا لسرعة رفعها بالتعاون مع رؤساء الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية، والعمل على تجميل وتزيين المدارس وظهورها على الوجه الأمثل الذي يليق بمكانة تعليم بورسعيد واحتفاءً بعودة الطلاب.



وفي نهاية الاجتماع فتح وكيل الوزارة باب المناقشة مع الحضور، مستمعا لبعض الشكاوى والمشكلات من مديري المدارس، موجها الإدارات المعنية بتذليل كافة المعوقات ووضع حلول فورية لكل المشكلات والشكاوى لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد 2026 – 2027 متمنيا التوفيق للجميع.



