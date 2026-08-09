متأثرا بإصابته .. مصرع منجد أشعل النار في نفسه ببورسعيد

توفي مواطن يعمل منجدًا، متأثرًا بإصاباته، عقب واقعة إشعاله النار في نفسه، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قد زار المواطن، المعروف باسم «أبو عبده»، داخل مستشفى السلام، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، وذلك عقب تعرضه للحادث خلال حملة الإشغالات.



متأثرا باصابته .. مصرع منجد أشعل النار في نفسه ببورسعيد

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصاب والخطة العلاجية المتبعة، واطمأن على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

توجيهات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة

ووجّه محافظ بورسعيد بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمواطن، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لعلاجه، مع المتابعة المستمرة لحالته الصحية.

كما أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع أسرة المواطن، بحضور زوجته وأبنائه، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والمساندة لهم والوقوف بجانب الأسرة في ظل الظروف التي تمر بها.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية أمام النيابة العامة، للوقوف على جميع ملابساتها وتفاصيلها بكل شفافية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المواطن يظل دائمًا في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على خدمة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.