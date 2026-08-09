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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستمع لمطالب أهالي حي الضواحي ويوجه بسرعة حلها

محافظ بورسعيد يسلم عددًا من المواطنين كوبونات مواد غذائية دعمًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم
محافظ بورسعيد يسلم عددًا من المواطنين كوبونات مواد غذائية دعمًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولته الميدانية بحي الضواحي، حيث حرص خلال الجولة على لقاء عدد من أهالي الحي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتعرف عن قرب على عدد من الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية، في إطار حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وخلال اللقاءات، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من المطالب والموضوعات، ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بدراسة كل مطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يسلم عددًا من المواطنين كوبونات مواد غذائية دعمًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم

وفي استجابة فورية لأحد المواطنين، تواصل محافظ بورسعيد على الفور مع هيئة الرعاية الصحية، لبحث مطلبه والعمل على تلبية احتياجاته وإزالة أي معوقات أمام حصوله على الخدمة، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما حرص محافظ بورسعيد خلال جولته على تقديم الدعم لعدد من المواطنين، حيث قام بتسليمهم كوبونات للحصول على مواد غذائية، في إطار جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.

وأكد محافظ بورسعيد أن جولاته الميدانية تستهدف بالأساس التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع، والعمل على حل مشكلاتهم بصورة عاجلة، مشددًا على أن المواطن هو محور اهتمام كافة أجهزة المحافظة، وأن أبواب التواصل والاستماع إلى مطالب المواطنين مفتوحة دائمًا.

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