سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار في مصر اليوم علي سعر إغلاق أمس الأحد، والذي سجل تحركات طفيفة ونسبية نحو الصعود في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مقارنة بأسعار إغلاق التعاملات السابقة، مع استمرار تداوله تحت الـ 50 جنيهاً في معظم القطاع المصرفي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل التعاملات اليوم الإثنين 10 أغسطس وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الإثنين 10 أغسطس

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال تعاملات اليوم لنحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع



وفي بنك الإمارات دبي الوطني: سجل أعلى سعر للدولار اليوم عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع دون تغير.



وصعد سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) ليسجل سعر الشراء 49.87 جنيه وسعر البيع 49.97 جنيه.



وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) ليصل سعر الشراء إلى 49.82 جنيه وسجل البيع 49.92 جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) نحو 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار امام الجنيه رسميا في البنك المركزي المصري نحو 49.79 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول لنحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.87 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.97 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 49.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 49.75 جنيه للشراء.



