أولوية تقسيم أحواض الأسماك تشعل مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج مشاجرة بين طرفين، على خلفية خلافات نشبت بينهما بسبب أولوية تقسيم وتوزيع أحواض الأسماك الخاصة بالثروة السمكية، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم ثان سوهاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض السيطرة الأمنية والفصل بين أطراف الواقعة.

وبالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة 8 أشخاص، حيث ضم الطرف الأول شخصًا في العقد الرابع من العمر، ونجليه في العقد الثاني، وشقيق الأول في العقد الخامس، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز جزيرة شندويل.

بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الثاني من العمر، وشقيقيه في العقد الرابع، ونجل الثالث في العقد الثاني، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى تعدٍ بالسب والضرب، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب خلافات فيما بينهم حول أولوية تقسيم وتوزيع أحواض الأسماك التابعة للثروة السمكية.

ونجحت القوات الأمنية في احتواء الموقف والسيطرة على المشاجرة قبل تصاعدها، كما تم ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث المشادة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.