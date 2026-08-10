خبير لوائح: الزمالك يستطيع مخاطبة فيفا لمنع إصدار بطاقة مؤقتة لبيزيرا

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك يملك الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، حال التأكد من حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي.

وأوضح عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك، في هذه الحالة، يمكنه تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، من خلال مخاطبة الاتحادات المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بعدم منح اللاعب بطاقة دولية مؤقتة حال انتقاله إلى ناد آخر.

وأشار خبير اللوائح إلى أن «فيفا» قد يسمح للاعب بالحصول على بطاقة دولية مؤقتة في بعض الحالات، لحين الانتهاء من نظر الشكوى المقدمة من الزمالك والفصل فيها بشكل نهائي.

وأضاف أن العقوبة المحتملة على اللاعب حال ثبوت مخالفته للتعاقد قد تتمثل في توقيع غرامة مالية، وليس الإيقاف، موضحًا أن الاتحاد الدولي يضع مستقبل اللاعبين في الاعتبار عند التعامل مع مثل هذه النزاعات التعاقدية.