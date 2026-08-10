قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
منصف بقرار يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي بإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح: الزمالك يستطيع مخاطبة فيفا لمنع إصدار بطاقة مؤقتة لبيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك يملك الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، حال التأكد من حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي.

وأوضح عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك، في هذه الحالة، يمكنه تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، من خلال مخاطبة الاتحادات المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بعدم منح اللاعب بطاقة دولية مؤقتة حال انتقاله إلى ناد آخر.

وأشار خبير اللوائح إلى أن «فيفا» قد يسمح للاعب بالحصول على بطاقة دولية مؤقتة في بعض الحالات، لحين الانتهاء من نظر الشكوى المقدمة من الزمالك والفصل فيها بشكل نهائي.

وأضاف أن العقوبة المحتملة على اللاعب حال ثبوت مخالفته للتعاقد قد تتمثل في توقيع غرامة مالية، وليس الإيقاف، موضحًا أن الاتحاد الدولي يضع مستقبل اللاعبين في الاعتبار عند التعامل مع مثل هذه النزاعات التعاقدية.

خوان بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

المتهمبن

القبض على طالب قاد سيارة والدة بالجيزة

المتهمين

خناقة فى الميكروباص .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

المتهمين

خلافات على البيع تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالقاهرة

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد