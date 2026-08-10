محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 12879 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.