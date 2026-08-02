تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في أوسيم، في القضية رقم 8926 لسنة 2026 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2844 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.