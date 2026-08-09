قبل الزفاف بأيام.. الموت يخطف شابًا صعقًا بالكهرباء أثناء تجهيز شقته بالقناطر

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال تجهيز وترتيب شقته استعدادًا لإتمام حفل زفافه، بقرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالواقعة، يفيد بوفاة شاب داخل شقته بقرية قرنفيل، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال التجهيزات اللازمة لمسكن الزوجية، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى عمرو صبحي أبو نار، عقد قرانه وبدأ في تجهيز منزل الزوجية استعدادًا لإتمام زفافه خلال الأيام المقبلة، إلا أنه تعرض لصعق كهربائي أثناء وجوده داخل الشقة، ما أدى إلى وفاته.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أسرة الشاب وأهالي القرية، خاصة أن الوفاة جاءت قبل أيام قليلة من موعد زفافه، حيث كان يستعد لبدء حياته الزوجية.

وزادت حالة الحزن بين أفراد أسرته، بعدما جاءت وفاة الشاب بعد شهرين فقط من وفاة والده، في مأساة ألقت بظلالها على الأسرة وأهالي القرية.



ونعى أهالي قرية قرنفيل الشاب الراحل، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين أبناء القرية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.