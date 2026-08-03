قرار قضائي بشأن 62 متهما في الانضمام إلى جماعة إرهابية بالتجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 62 متهما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في التجمع الخامس، في القضية رقم 4662 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1978 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.