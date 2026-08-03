رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

أعلنت السلطات الصينية اعتماد قواعد جديدة تلزم شركات السيارات بالتخلي عن مقابض الأبواب الخفية أو القابلة للسحب في الطرازات الجديدة، اعتبارا من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة وتسهيل عمليات الإنقاذ أثناء الحوادث.

وبموجب المعيار الوطني الجديد، يجب أن تزود جميع السيارات الجديدة ذات الأبواب الجانبية بمقابض ميكانيكية واضحة وقابلة للتشغيل حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الأنظمة الإلكترونية أو بطارية السيارة، مع منح الطرازات المعتمدة سابقا مهلة لتوفيق أوضاعها حتى عام 2029.

وجاء القرار بعد تزايد المخاوف من اعتماد العديد من السيارات الحديثة، خاصة الكهربائية، على مقابض تعمل إلكترونيا أو تختفي داخل هيكل السيارة، وهو ما قد يمنع فتح الأبواب بسهولة عند وقوع حادث أو تعطل النظام الكهربائي، ويؤخر وصول فرق الإنقاذ إلى الركاب.

كما تلزم اللوائح الجديدة الشركات بتوفير مقابض خارجية وداخلية مستقلة تعمل ميكانيكيا، مع تصميم واضح يتيح التعرف عليها واستخدامها بسهولة دون الحاجة إلى أدوات أو مصدر طاقة خارجي، بما يضمن إمكانية فتح الأبواب في مختلف الظروف.

ورغم أن المقابض الخفية أصبحت عنصر شائع في تصميم السيارات الحديثة بفضل دورها في تحسين الانسيابية وتقليل مقاومة الهواء، فإن السلطات الصينية اعتبرت أن متطلبات السلامة يجب أن تتقدم على الاعتبارات الجمالية.

ولم تعلن أي دولة أخرى حتى الان حظر مماثل، إلا أن خبراء الصناعة يتوقعون أن يؤثر القرار في تصميم السيارات عالميا، خاصة أن عدد كبير من الطرازات الموجهة للأسواق المختلفة يتم إنتاجه في الصين، ويرجح الخبراء أن تتجه الشركات إلى توحيد مواصفات سياراتها عالميا، بما يتوافق مع المتطلبات الصينية، وهو ما قد يجعل المقابض الميكانيكية تعود تدريجيا إلى الواجهة خلال السنوات المقبلة.